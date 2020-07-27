27.07.2020 (07:15)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине стартовало тактическое учение по противодесантной обороне острова

С военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине стартовало тактическое учение по противодесантной обороне острова.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на боевой технике в предполагаемый район высадки десанта, выполнили задачи по инженерному оборудованию огневых позиций на незнакомой местности и организации обороны береговой линии. Разведывательные подразделения отработали элементы ведения разведки в районе противодесантной обороны.

Военнослужащим мотострелкового соединения предстоит поэтапно выполнить комплекс задач по ведению обороны в условиях применения противником химического оружия, преодоления заражённых участков местности, заминированных дорог, преодоление водных преград по сильно пересечённой местности и выполнение других боевых задач.

На завершающем этапе тактического учения военнослужащим предстоит провести боевые стрельбы, в которых будут задействованы подразделения артиллерии, противовоздушной обороны, армейской авиации, а также будет организовано взаимодействие с ракетными катерами Тихоокеанского флота.

Мотострелки совершат марш на специализированный полигон, где отработают задачи по ведению противодесантной обороны береговой линии острова от воздушного и морского десанта условного противника.

В учениях принимает участие свыше 3000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники, а также самолёты и вертолёты армейской авиации.

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