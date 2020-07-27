27.07.2020 (07:10)

На Камчатку в рамках северного завоза доставлено свыше 2,5 тыс. тонн угля для обеспечения отдаленных постов и маяков ТОФ

На теплоходе «Василий Малов» в порт Петропавловска-Камчатского доставлено свыше 2.5 тысяч тонн угля для обеспечения по северному завозу отдаленных подразделений, постов и маяков Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС). Всего в рамках морского завоза для работы теплогенерирующих объектов Министерства обороны в Петропавловск-Камчатский планируется доставить около 9,5 тыс. тонн угля.

Твердое топливо будет выгружаться на специальную площадку, после чего уголь автомобильным транспортом перевезут на склады котельных отдаленных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей, в том числе, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Доставка материальных средств в рамках северного завоза 2020 года осуществляется военными судами ОКВС и зафрахтованным по государственным контрактам транспортом сторонних организаций.

До окончания навигации суда ОКВС доставят на «точки» и другие материально-технические средства, в том числе медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование.

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