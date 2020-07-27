27.07.2020 (00:05)

В Дагестане артиллеристы Каспийской флотилии дали салют в честь Дня Военно-Морского Флота России

26 июля в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России салютные расчеты артиллерийских подразделений Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл) провели более 200 фейерверочных и около 30 холостых артиллерийских выстрелов.

Праздничные салюты прошли в городе Каспийске, республики Дагестан недалеко от главной набережной города.

Салюты проведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, выполнено более 200 салютных выстрелов, разрыв фейерверочных зарядов осуществлялся на высоте 250-300 метров.

Жители городов смогли увидеть 9 видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в 7 цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Всего для проведения салютов было привлечено более 50 военнослужащих, задействованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные пусковые установки 2А30М.



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