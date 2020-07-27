27.07.2020 (07:00)

Парадом бронетехники общевойсковой армии ЗВО отметили 76-ю годовщину освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ознаменование 76-й годовщины со дня освобождения города Ивангород от немецко-фашистских захватчиков, провели для жителей города парад с участием войск и бронетехники.

Перед ветеранами, горожанами и гостями Ивангорода торжественным маршем прошли военнослужащие Западного военного округа, проследовали реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-80, автомобили семейства «Рысь» и «Тайфун».

На статическом показе любой желающий мог ознакомиться с передовыми образцами стрелкового оружия, многие из которых были представлены в различных модификациях. Кроме того, гостям праздника были продемонстрированы новейшие средства разведки и огневого поражения, такие как КРУС «Стрелец», переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7В.

Ивангород был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 25 июля 1944 года. За мужество и стойкость, проявленные в борьбе с врагом, в честь освободителей города 26 июля 1944 года в Москве был дан праздничный салют.

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