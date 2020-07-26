26.07.2020 (16:45)

Творческие коллективы Западного военного округа поздравили с Днем ВМФ жителей и гостей Санкт-Петербурга

Сегодня в ходе Главного военно-морского парада творческие коллективы Западного военного округа поздравили с Днем Военно-Морского Флота жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Артисты Дома офицеров Западного военного округа и театра Балтийского флота выступили с концертом на палубе учебного корабля «Перекоп» в Кронштадте, поздравив экипаж корабля и зрителей парада, а также почётных гостей – ветеранов Великой Отечественной войны. Они присоединились к исполнению песен.

На Дворцовой площади в телевизионном онлайн-формате состоялась концертная программа «Под Андреевским флагом», в которой приняли участие Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота. Накануне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова также выступил на палубе крейсера «Аврора».

«Военные артисты презентовали концертные программы, посвящённые военным морякам. Были исполнены всенародно любимые композиции о героях флота, морской службе, Великой Отечественной войне, а также танцевальные номера», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

Вечер завершится выступлением Ансамбля песни и пляски Западного военного округа в Петропавловской крепости в преддверии салюта. Для удобства зрителей концерт будет транслироваться на городских экранах, телевидением и с помощью звукоусилителей на прилегающих набережных.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице