26.07.2020 (20:30)

В Китайской Народной Республике почтили память советских воинов, погибших на территории Китая

26 июля в Китайской Народной Республике в рамках празднования 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны в городе Чэндэ прошла торжественно-траурная церемония возложения венка и цветов к мемориалу советским воинам, погибших при освобождении Северо-Востока Китая.

В церемонии приняли участие руководство и дипломаты Посольства России в Китае, сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, учащиеся школы при Посольстве, соотечественники и представители местных органов власти. Всего в памятной церемонии приняло участие свыше 70 человек.

Город Чэндэ – важный транспортный узел региона, столица провинции Жэхэ, был оккупирован японскими захватчиками в 1933 году. В августе 1945 г., добив германский фашизм в Европе, Советский Союз пришел на помощь восточному соседу. 19 августа в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции город Чэндэ был освобожден передовым отрядом советско-монгольской конно-механизированной группы под командованием генерал-полковника И.А.Плиева, входившей в состав Забайкальского фронта. Используя элемент внезапности советские воины, практически без боя, заняли город, в плен сдалось 8136 солдат и офицеров противника.

В память о тех героических событиях в ноябре 1945 года по решению местного правительства был сооружен памятник. На обелиске высечены имена 42 советских воинов конно-механизированной группы, погибших в войне с Японией на территории бывшей провинции Жэхэ.

В этом году на мемориале были проведены ремонтно-восстановительные работы, подвиг советских воинов, сражавшихся за свободу своей Родины, а также за независимость братского китайского народа никогда не будет забыт.

Справочно:

Посольство России в Китае уделяет военно-мемориальной работе особое внимание. Дипломаты Посольства и Генеральных Консульств России в Китае тщательно следят за состоянием советских воинских захоронений и мемориалов на территории страны. В рамках Посольства ведет свою деятельность Представительство Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, основными задачами которого является ведение учета воинских захоронений и работа по установлению судеб российских военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга и захороненных на территории современного Китая.

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