26.07.2020 (19:10)

Парашютисты поискового командного отряда ЦВО отмечают профессиональный праздник

Парашютисты поискового командного отряда, который дислоцирован в Челябинской области, отмечают свой профессиональный праздник – День парашютиста.

Военнослужащие именно этого подразделения задействуются для обеспечения посадки спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых космических кораблей "Союз" в Казахстане. Парашютисты отряда 11 октября 2018 года первыми нашли спускаемый аппарат «Союза МС-10», который в результате аварий на ракете-носителе «Союз-ФГ» не смог выйти на орбиту, и вошли в контакт с астронавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом. Спасательная операция была проведена оперативно и качественно, что позволило быстро найти астронавтов.

В результате семнадцать военнослужащих были представлены к наградам за проведение операции по поиску и спасению экипажа корабля "Союз МС-10". Уже почти 20 лет военные парашютисты принимают участие в поисково-спасательных операциях при посадке и запуске спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице