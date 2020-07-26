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26.07.2020 (18:45)

Артиллеристы танковой армии ЗВО проведут тактико-специальное учение в Нижегородской области

На полигоне «Мулино» (Нижегородская обл.) состоится тактико-специальное учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений гвардейской танковой армии ЗВО.

В учении будет задействовано более 500 военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также беспилотные летательные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы. В ходе учений будет отработано взаимодействие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Отличительной чертой учения станет отработка действий в темное время суток. В ходе решения огневых задач будут выполнены ночные боевые стрельбы расчетами реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм самоходных гаубиц "Мста-С", экипажами танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 из штатного вооружения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения
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