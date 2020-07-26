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26.07.2020 (18:15)

Военные автоинспекторы Алтайского края проводят месячник безопасности военной службы

Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Алтайского края Центрального военного округа (ЦВО) проводят занятия с личным составом в рамках месячника безопасности военной службы в Вооруженных Силах России.

Целью проведения занятий является предупреждение гибели (смерти) личного состава ВАИ (территориальной), получение ими увечий (ранений, травм, контузий) в ходе повседневной деятельности, в результате воздействия опасных факторов сезонного характера в летнем периоде обучения 2020 учебного года.

Особое внимание уделяется вопросам приведения условий службы и быта войск в соответствие с требованиями руководящих документов, повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению гибели и травматизма военнослужащих и гражданского персонала, совершенствованию системы подготовки личного состава практическому выполнению требований безопасности в повседневной деятельности.

Месячник безопасности военной службы проводится с 1 по 31 июля 2020 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ВАИ , Центральный военный округ
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