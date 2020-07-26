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26.07.2020 (17:45)

В частях армейского корпуса Балтийского флота в День ВМФ молодое пополнение приняло военную присягу

В общей сложности торжественную клятву на верность Отечеству в этот праздничный день дали более 200 молодых людей.

Накануне торжественного ритуала молодое пополнение, прибывшее в части общевойскового объединения Балтийского флота, прошло в составе специально сформированных подразделений курс практической общевойсковой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской области.

Все призывники перед отправкой в объединение были протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Военнослужащие, прибывшие в армейский корпус, провели первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы занимались по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники прошли 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание уделялось правилам личной и общественной гигиены.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Присяга
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