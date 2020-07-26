26.07.2020 (17:30)

Более 200 связистов ЦВО присягнули на верность Отечеству под Самарой

Более 200 военнослужащих соединения управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, призванных весной 2020 года, в торжественной обстановке приняли Военную присягу.

На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом проводился курс по начальной военной подготовке, в ходе которого молодое пополнение обучали основам военной службы. Проводились практические занятия по строевой, физической, огневой подготовке, изучению общевоинских уставов.

После завершения ритуала приведения к Военной присяге для родителей новобранцев и гостей была организована экскурсия по территории части. Все желающие смогли ознакомиться с жизнью и бытом военнослужащих. Кроме того, для гостей праздника была организованна выставка боевой и специальной техники, стрелкового оружия, средств индивидуальной защиты и экипировки, которые находятся на вооружении соединения.

Молодые солдаты будут распределены по подразделениям на разные воинские должности, на которых получат воинские специальности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице