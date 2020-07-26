26.07.2020 (17:15)

На конкурс «Надежный ориентир» прибыли команды из разных регионов России

На Всеармейский конкурс по полевой выучке топографических подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир» прибыли команды из видов и родов войск, всех военных округов, а также Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С каждой командой прибыла группа поддержки.

Накануне соревнований состоялась жеребьевка, в ходе которой участники определили очередность выступлений как в индивидуальной гонке, так и в командном зачете.

Всего в соревнованиях примут участие более 40 топографов.

Хозяева турнира – командование Ракетных войск стратегического назначения организовало ознакомление конкурсантов и гостей Военной академии с РВСН, продемонстрировав действие расчетов ракетного полка ПГРК «Тополь», кроме того с концертной программой для участников выступили артисты ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда».

Открытие Всеармейского конкурса «Надежный ориентир» состоится 27 июля в 10.00 в филиале Военной академии РВСН в Серпухове. Соревнования будут проходить в течение пяти дней, до 31 июля.

География участников Всеармейского конкурса от Санкт-Петербурга до Хабаровска.



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