26.07.2020 (17:00)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО применят 3 тыс. фейерверков, салютуя в честь Дня ВМФ

Сегодня в ознаменование Дня Военно-Морского Флота артиллерийские расчёты Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Расположенный в Петропавловской крепости салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произведёт 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий Д-44, а также осуществит пуск фейерверочных изделий.

Прибывший из Москвы в Кронштадт отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО им. маршала артиллерии Владимира Михалкина также осуществит пуск фейерверочных изделий, применив самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобилей КамАЗ.

Праздничный артиллерийский салют состоится в 22.30, будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

В ходе воинского ритуала вечернее небо в течение 10 минут украсят 3 тыс. фейерверочных изделий.

Накануне была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.

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