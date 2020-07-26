26.07.2020 (16:00)

Более 1 тысячи человек посетили корабли на День ВМФ в Севастополе

Более 1 тысячи человек посетили с экскурсией корабли Черноморского флота в ходе празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) в Севастополе.

После окончания Парада кораблей и Военно-спортивного праздника на причальной стенке Морского вокзала Севастополя было организовано посещение кораблей. Зрители увидели большой десантный корабль «Азов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Набережные Челны» и противодиверсионный катер типа «Грачонок».

На борту каждого корабля специально подготовленные офицеры из состава экипажа проводили экскурсии по верхним палубам с рассказами о проектах кораблей и их тактико-технических характеристиках.

Экскурсии проводились небольшими группами людей с соблюдением противоэпидемических рекомендаций таким образом, чтобы экскурсионные маршруты посетивших корабль и только прибывших зрителей не пересекались между собой.

Также на площади имени адмирала П.С. Нахимова для жителей и гостей Севастополя была организована выставка и показ вооружения и военной техники.

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