26.07.2020 (15:45)

Главному командованию Военно-Морского Флота вручена Корабельная чаша

26 июля в День Военно-Морского Флота Российской Федерации в здании Адмиралтейства состоялась торжественная церемония вручения Корабельной чаши Главному командованию Военно-Морского Флота.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил Корабельную чашу главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову.

«За более чем трехвековую историю российский военный флот одержал немало блестящих побед, взрастил плеяду выдающихся флотоводцев, заложил крепкие боевые традиции.

Право России считаться великой морской державой завоевано поколениями военных моряков, чьи мужество, героизм и триумфы в сражениях снискали немеркнущую славу нашей стране.

И сегодня наш Военно-Морской Флот остается надежным оплотом государства, способным защитить его интересы в любой точке Мирового океана.

Как и прежде, военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины, с честью выполняют свой воинский долг.

Наследники Великой Победы свято чтут память тех, кто 75 лет назад отстоял независимость родной земли, равняются на их подвиги, опираются на бесценный опыт.

Высокая выучка, умелое использование боевых возможностей современного вооружения, дисциплинированность и ответственность позволяют им успешно решать самые сложные задачи.

За заслуги личного состава Военно-Морского Флота перед Отечеством Главному командованию ВМФ вручается Корабельная чаша.

Уверен, что этот символ доблести, отваги и патриотизма российских моряков послужит сохранению славных флотских традиций», - сказал Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Полковая (корабельная) чаша, это новый знак воинской доблести, вручаемый воинским формированиям. Чаша символизирует единство, сплоченность, воинского братства.

Первая полковая чаша была вручена в ноябре 2018 года 112-й ракетной бригаде Западного военного округа - единственному семиорденоносному соединению Вооруженных Сил.

Также Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов в здании Главного Командования ВМФ открыли барельеф, посвящённый первой в российской истории морской победе русского флота у мыса Гангут.

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