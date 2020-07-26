26.07.2020 (15:30)

Военные атташе из более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

26 июля иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в г. Санкт-Петербург.

Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада.

Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада.

Справочно:

26 июля 2020 года в День Военно-Морского Флота России, который отмечается в стране ежегодно в последнее воскресенье июля, состоялся четвертый Главный Военно-Морской Парад в акваториях Невы в Санкт-Петербурге и Большого Кронштадтского рейда.

Парад состоял из морской, воздушной и наземной составляющих, демонстрирующих современный облик ВМФ России. Для участия в Главном Военно-Морском параде от Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии были привлечены 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, более 40 летательных аппарата Морской авиации ВМФ, более 4000 военнослужащих.

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