26.07.2020 (14:45)

Около 400 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения от Ивановской до Иркутской областей прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 400 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН, пройдя двухнедельный карантин, новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.

В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела включая стрельбу из автомата.

Во время церемонии командиры воинских частей и соединений РВСН, ветераны и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.

В торжественных мероприятиях приняли участие коллективы художественной самодеятельности дивизий с концертными программами и поздравлениями военнослужащих принимающих Военную присягу.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло более 7500 человек молодого пополнения.

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