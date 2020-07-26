26.07.2020 (14:15)

Впервые в истории России военно-морской парад состоялся в Дагестане, куда перебазировалась Каспийская Флотилия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Впервые в истории России военно-морской парад состоялся в Дагестане, куда перебазировалась Каспийская Флотилия

Впервые в истории в Дагестанском прибрежном городе Каспийске состоялся военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России.

Парад открыл актер в костюме Петра I, который на корме яхты ЯЛ-6 поприветствовал всех гостей и рассказал об истории зарождения Российского флота на Каспийском море.

В ходе парада экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и катеров АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии провели морского бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин, после чего экипаж рабочего буксира РБ-397 оказал помощь в тушении экипажу корабля.

Экипажи десантных катеров, в свою очередь отработали задачу штурма береговой линии условного противника с высадкой морского десанта, который на плавающих бронетранспортерах БТР82АМ штурмом овладел господствующей высотой берега.

Также в параде приняли участие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей - следующей в территориальные воды Российской Федерации. Разведданные были переданы на командный пункт флотилии об обнаружении морских целей противника.

Еще одним эпизодом парада стала отработка парой Ми-8АМТШ, действий в роли условного противника, совершив пролет на высоте 50-70 метров над водой, экипаж и с борта ведомого вертолета сбросил макет мины, которую впоследствии и уничтожили малые артиллерийские катера Каспийской Флотилии.

Всего в праздновании Дня ВМФ было задействовано более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также более 10 авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО, в этом числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.

Кроме наблюдения за морскими баталиями, жители и гости Каспийска смогли посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.

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