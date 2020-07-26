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26.07.2020 (12:30)

Расчеты самоходно-артиллерийской батареи отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ отработали выполнение огневых задач с закрытых огневых позиций

На минувшей неделе, на полигоне «Сосновый Бор» под Улан-Удэ, проведено занятие по стрельбе и управлению огнем с расчетами самоходно-артиллерийской батареи 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 “Нона-С” парашютно-десантного батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

Основной целью занятия являлост определение готовности к действиям по боевому предназначению. Занятие проводилось с боевой стрельбой и являлось одним из этапов подготовки и слаживания артиллерийских подразделений.

В ходе занятия, расчеты 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 “Нона-С” отработали посадку в машины, быструю работу на штатных местах внутри бронемашины, вождение по пересеченной местности, выезд на боевую позицию и стрельбу из орудий по указанным целям.

В занятии в полном объеме приняло участие 17 командиров взводов - выпускников артиллерийских ВУЗов, прибывших в этом году в соединение.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Учения
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