26.07.2020 (10:30)

Командующий Северным флотом вручил государственные награды офицерам

Сегодня утром в штабе Северного флота командующий флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам.

Ордена и медали получили 12 старших и высших офицеров из подводных сил, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, Беломорской военно-морской базы, частей вооружения и штаба Северного флота.

Начальнику технического управления Северного флота контр-адмиралу Сергею Гришко объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Вручая государственные награды, командующий Северным флотом отметил символичность проводимой церемонии в День Военно-морского флота. Отдельные офицеры были удостоены специальных морских наград, таких, как медаль Ушакова. Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вручил её капитану 2 ранга Александру Иванову - командиру электро-механической боевой части атомной подводной лодки «Псков», которая сегодня примет участие в военно-спортивном празднике, посвящённом Дню ВМФ. Подводная лодка продемонстрирует экстренное всплытие на североморском рейде Кольского залива.

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