26.07.2020 (09:45)

В Таджикистане приступили к подготовке военных городков 201-й военной базы к отопительному сезону

В Таджикистане специалисты теплохозяйства приступили к подготовке военных городков Душанбе и Бохтар 201-й военной базы РФ к отопительному сезону.

В ходе подготовки специалистам предстоит выполнить профилактические работы по осмотру и обслуживанию теплотрасс, промывку систем отопления, опрессовку тепловых узлов, восстановлению тепловых контуров зданий. Таже планируется осуществить ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании, провести гидравлические испытания котлов и теплосетей, а также выполнить регламентные работы на котельном оборудовании. Подготовкой к отопительному сезону в военной базе занимаются специалисты сторонних гражданских организаций. Всего к отопительному сезону предстоит подготовить более 40 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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