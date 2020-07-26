26.07.2020 (10:05)

В главной базе Северного флота поднят самый большой Андреевский флаг в честь Дня ВМФ

Сегодня в главной базе Северного флота - городе Североморске на флагштоке мыса Алыш был поднят самый большой Андреевский флаг. Это мероприятие было посвящено главному празднику российских моряков – Дню Военно-морского флота. Оно проводится ежегодно в День ВМФ на протяжении нескольких лет и стало традиционным.

Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся сегодня в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота. Военные моряки построились в белой парадной форме одежды.

На двух крейсерах Северного флота – «Петр Великий» и «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» были подняты орденские военно-морские флаги. Флагами расцвечивания были украшены все участники военно-морского парада на североморском рейде Кольского залива, а также легендарная подводная лодка-музей «К-21». На ней также был поднят Краснознамённый флаг ВМФ СССР, как напоминание о преемственности боевой славы военных моряков Северного флота.

Сегодня в Североморске пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню ВМФ России. В них примут участие войска гарнизона на Приморской площади города, экипажи кораблей и подводных лодок на акватории Кольского залива.

Все торжественные мероприятия на Северном флоте проходят с соблюдением противоэпидемических мер.

Для жителей Мурманской области и других регионов России организована прямая видеотрансляция торжеств в Интернете.

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