Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.07.2020 (09:15)

Военные психологи 49-й армии ЮВО обследовали более 2 тыс. новобранцев весеннего призыва

Военные психологи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) оценили психоэмоциональное состояние всего личного состава молодого пополнения, прибывшего в соединения и воинские части на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках весеннего призыва 2020 года.

Всего военными психологами проверено более 2 тыс. военнослужащих, и на основании этих результатов составлены индивидуальные рекомендации командирам подразделений по каждому военнослужащему.

В 2020 году основные усилия военных психологов сосредоточены на работе с военнослужащими, выполняющими учебно-боевые задачи на современных комплексах вооружения и сложной военной технике, а также с лицами, заступающими в суточные наряды и на боевое дежурство.

Психологическое сопровождение включает в себя изучение индивидуально-психологических особенностей и нервно-психической устойчивости личного состава.

Для снятия психологического напряжения в подразделениях еженедельно проводятся различные упражнения, в частности, «Наша группа» – упражнение, направленное на развитие доверия к сослуживцам, и другие релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Прудбой ЮВО принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в жарких условиях
ФГКУ «Росвоенипотека» в Волгоградской области подвела итоги работы программы «Военная ипотека» за первое полугодие 2020 года
Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии отпраздновали 102-ю годовщину со дня образования старейшего соединения
Около 1,5 тысяч новобранцев мотострелкового соединения ЮВО в Ростовской области приступили к полевым занятиям

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false