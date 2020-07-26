26.07.2020 (09:15)

Военные психологи 49-й армии ЮВО обследовали более 2 тыс. новобранцев весеннего призыва

Военные психологи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) оценили психоэмоциональное состояние всего личного состава молодого пополнения, прибывшего в соединения и воинские части на Кубани и в Ставропольском крае, в рамках весеннего призыва 2020 года.

Всего военными психологами проверено более 2 тыс. военнослужащих, и на основании этих результатов составлены индивидуальные рекомендации командирам подразделений по каждому военнослужащему.

В 2020 году основные усилия военных психологов сосредоточены на работе с военнослужащими, выполняющими учебно-боевые задачи на современных комплексах вооружения и сложной военной технике, а также с лицами, заступающими в суточные наряды и на боевое дежурство.

Психологическое сопровождение включает в себя изучение индивидуально-психологических особенностей и нервно-психической устойчивости личного состава.

Для снятия психологического напряжения в подразделениях еженедельно проводятся различные упражнения, в частности, «Наша группа» – упражнение, направленное на развитие доверия к сослуживцам, и другие релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

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