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26.07.2020 (09:07)

На полигоне Прудбой ЮВО принимаются специальные меры по сохранению здоровья военнослужащих в жарких условиях

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в ходе полевых занятий принимаются специальные меры по предотвращению перегрева военнослужащих в жарких условиях.

В связи с высокой температурой воздуха в регионе в местах проведения занятий для военнослужащих оборудованы специальные навесы и укрытия, защищающие личный состав от воздействия прямых солнечных лучей, а также организован подвоз холодной питьевой воды из расчета не менее 3-х литров на каждого военнослужащего.

Силами подразделений материально-технического обеспечения в палаточных лагерях развернуты полевые душевые.

Помимо этого, с военнослужащими проводятся занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и общем перегреве организма, а на каждом занятии в полевых условиях присутствует сотрудник медицинской службы, который проводит осмотр личного состава на предмет выявления у военнослужащих признаков теплового удара.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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