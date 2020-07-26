26.07.2020 (09:04)

ФГКУ «Росвоенипотека» в Волгоградской области подвела итоги работы программы «Военная ипотека» за первое полугодие 2020 года

Волгоградским филиалом ФГКУ «Росвоенипотека» подведены итоги работы программы «Военная ипотека» за первое полугодие 2020 года.

В Волгоградской области в первом полугодии 2020 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) приобрели жилье более 90 участников НИС, из них 75 приобрели жилые помещения на вторичном рынке, 16 – приобрели жилые дома.

Благодаря активной разъяснительной работе, осуществляемой представителями Волгоградского филиала ФГКУ «Росвоенипотека», в ходе которых доводится информация о возможностях улучшения условий кредитования по программе «Военная ипотека», военнослужащими Южного военного округа в Волгоградской области активно проводятся сделки по рефинансированию ипотечных кредитов, путем получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.

На 2020 год размер накопительного взноса проиндексирован и утвержден в размере 288 410 рублей. В связи с этим ежемесячно в текущем году на именные счета военнослужащих-участников НИС из бюджета будет зачисляться 24,034 тыс. руб.

На именных накопительных счетах военнослужащих, включенных в реестр участников НИС с января 2005 года, на сегодня учтены накопления в размере около 4 млн. руб., из которых 1,5 млн. руб. составляют дополнительные доходы, полученные в результате доверительного управления.

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