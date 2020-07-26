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26.07.2020 (08:16)

Химики общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку более 40 тыс.кв.м.территории Санкт-Петербурга перед Главным военно-морским парадом

Сегодня военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию  Санкт-Петербурга перед Главным военно-морским парадом.

В целях противодействия распространению вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали 3 тоннами раствора дветретиосновной соли гипохлорита кальция места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша, площадку салютного дивизиона у стен Петропавловской крепости и прилегающую территорию.  

Дезинфекции подверглись Сенатская площадь, Адмиралтейская набережная, Кронверкская улица, территория Главного командования ВМФ. Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 40 тыс.кв.м.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Главный военно-морской парад , Западный военный округ
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