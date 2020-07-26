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26.07.2020 (07:51)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота в День ВМФ России впервые выступил с концертной программой на плавучей площадке у набережной Цесаревича во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке Ансамбль песни и пляски ТОФ в честь Дня Военно-Морского Флота России дал большой праздничный концерт для жителей и гостей столицы Приморского края

Впервые сценой для флотских артистов стал понтон самоходного плавкрана, установленный в 50 метрах от набережной Цесаревича в центре Владивостока. Импровизированная сцена украшена флагами расцвечивания, оборудована специальной подсветкой и светодиодным экраном, на котором зрители могут увидеть самые яркие эпизоды празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

В полуторачасовую концертную программу - «Верность Отечеству» вошли 20 лучших концертных номеров, десять из которых представлены впервые.

Артисты под руководством художественного руководителя-начальника ансамбля капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева представили выступление вокальной и танцевальной групп ансамбля. Всего в концерте приняли участие около 70 артистов.

Вечером культурную праздничную программу на этой же сцене продолжат музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота под руководством капитана 3 ранга Ильи Сергеева. Военные музыканты подготовили концертную программу из 15 номеров. Концерт украсит дефиле быстроходных лодок со световой иллюминацией, которые будут курсировать вдоль кораблей парадной линии.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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