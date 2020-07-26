26.07.2020 (07:51)

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота в День ВМФ России впервые выступил с концертной программой на плавучей площадке у набережной Цесаревича во Владивостоке

Сегодня во Владивостоке Ансамбль песни и пляски ТОФ в честь Дня Военно-Морского Флота России дал большой праздничный концерт для жителей и гостей столицы Приморского края

Впервые сценой для флотских артистов стал понтон самоходного плавкрана, установленный в 50 метрах от набережной Цесаревича в центре Владивостока. Импровизированная сцена украшена флагами расцвечивания, оборудована специальной подсветкой и светодиодным экраном, на котором зрители могут увидеть самые яркие эпизоды празднования Дня ВМФ во Владивостоке.

В полуторачасовую концертную программу - «Верность Отечеству» вошли 20 лучших концертных номеров, десять из которых представлены впервые.

Артисты под руководством художественного руководителя-начальника ансамбля капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева представили выступление вокальной и танцевальной групп ансамбля. Всего в концерте приняли участие около 70 артистов.

Вечером культурную праздничную программу на этой же сцене продолжат музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота под руководством капитана 3 ранга Ильи Сергеева. Военные музыканты подготовили концертную программу из 15 номеров. Концерт украсит дефиле быстроходных лодок со световой иллюминацией, которые будут курсировать вдоль кораблей парадной линии.

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