Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.07.2020 (05:00)

На Камчатке состоялся парад и военно-спортивный праздник по случаю Дня Военно-Морского Флота России

На Камчатке праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ начались с молебна в Морском Соборе Петропавловска-Камчатского, в которой приняли участие представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, Подводных сил ТОФ, руководство Камчатского региона и столицы края.

Далее командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, гостями праздника возложили цветы к памятнику российскому флотоводцу, участнику Наваринского сражения, одному из пионеров освоения Тихоокеанского побережья и первому военному губернатору Камчатки адмиралу Василию Завойко.

Морской парад начался сразу после полуденного выстрела, традиция которого в Петропавловске-Камчатском была возрождена в прошлом году. Контр-адмирал Юлдашев, руководители края и города на катере обошли парадный строй из 8 кораблей, поприветствовали личный состав и поздравили моряков с праздником.

В Авачинской бухте в составе парадного строя в двух линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», большой десантный корабль «Адмирал Невельской», модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», морской тральщик МТ-265, спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев после обхода парадной линии поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», откуда произнес праздничную речь.

Далее в ходе военно-спортивного праздника, где демонстрировались действия сил по предназначению малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех, тактическая группа минно-тральных кораблей провела траление и уничтожила морскую мину, малый противолодочный корабль выполнил задачи по поиску и атаке торпедой подводной лодки условного противника. Гости праздника смогли понаблюдать за действиями специального подразделения при осуществлении досмотра подозрительного судна и освобождению корабля, захваченного террористами. Завершился праздник показом маневренных качеств современных буксиров, которые исполнили «танец» на фоне парадного строя кораблей, а также фонтанами на воде, которые ударили с борта специальных пожарных судов.

Всего в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота были задействованы 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота и регионального Пограничного управления ФСБ.

В 22 часа по местному времени в Петропавловске-Камчатском прозвучит артиллерийский салют. В честь главного флотского праздника будет дано 30 залпов. Запуск фейверков озвучат две артиллерийские установки Д-30.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Во Владивостоке состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России
В Петропавловске-Камчатском прошла генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ
Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота
На Камчатке ко Дню Военно-Морского Флота России открыта фотовыставка

Метки:
Главный военно-морской парад , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false