26.07.2020 (04:59)

Экологические субботники проведены в гарнизонах Амурского объединения ВВО

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, в свободное от службы время состоялись экологические субботники.

Мероприятия проведены с повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок на придомовой территории. Проведены работы по скосу травы. Большое внимание было уделено наведению порядка на воинских мемориалах и местах Боевой славы, а также облагораживанию жилой зоны военных городков. Также проведено обновление детских площадок.

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