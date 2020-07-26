26.07.2020 (04:59)
Экологические субботники проведены в гарнизонах Амурского объединения ВВО
В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, в свободное от службы время состоялись экологические субботники.
Мероприятия проведены с повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.
Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок на придомовой территории. Проведены работы по скосу травы. Большое внимание было уделено наведению порядка на воинских мемориалах и местах Боевой славы, а также облагораживанию жилой зоны военных городков. Также проведено обновление детских площадок.
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