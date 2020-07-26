26.07.2020 (04:40)
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине состоялась тренировка пожарных расчётов
В связи с ростом пожароопасной обстановки, с пожарными командами армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине на текущей неделе проведена плановая тренировка.
По легенде мероприятия, произошло возгорание строения расположенного в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. Личный состав пожарного подразделения в течение 10 минут прибыл к месту пожара.
При проведении мероприятий основное внимание уделяется на слаженность действий каждого военнослужащего пожарной команды, умение быстро,
а главное, правильно действовать в зависимости от сложившейся ситуации.
Кроме того были отработаны действия по оповещению при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах повышенной опасности.
Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи.
В локализации условного очага возгорания было привлечено две единицы специальной техники КАМАЗ-43118 АЦ 6,0-40 и 12 человек входящих в состав пожарных расчётов.