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26.07.2020 (04:34)

В воинских частях Восточного военного округа состоялся ряд пожарно-тактических учений

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа состоялся ряд пожарно-тактических учений и тренировок по обеспечению пожарной безопасности. В течение недели к мероприятиям было привлечено  более одной тысячи военнослужащих и около 100 единиц пожарной техники, среди которых недавно поступившие современные пожарные танки, специальные пожарные машины и пожарные поезда.

Тренировки связаны с установившимися погодными условиями с длительными среднесуточными высокими температурами. Отработаны  мероприятия по выполнению временных нормативов прибытия дежурных расчётов и команд к условным местам возгорания, практические действия расчетов в сложившейся ситуации, действия дежурных смен воинских частей и внештатных пожарных команд. На пожарно-тактических учениях отработан алгоритм совместных действий с представителями МЧС и других органов власти регионов.

Проведенные мероприятия показали, что силы и средства своевременного выявления и ликвидации условных возгораний находятся в высокой степени готовности, взаимодействие организовано, дежурные смены действуют уверенно.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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