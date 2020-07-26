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26.07.2020 (04:00)

В Республике Бурятия инспекторы ВАИ ВВО провели акцию «Ремень безопасности»

В Республике Бурятия военнослужащие военной автомобильной инспекций Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.

Инспектора ВАИ уделяли особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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