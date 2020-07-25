25.07.2020 (19:43)

В Ленинградской области пройдёт лагерный сбор войск РХБ защиты Западного военного округа

В Ленинградской области пройдёт лагерный сбор подразделений радиационной, химической и биологической защиты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе сбора военнослужащим предстоит выполнять задачи по радиационной, химической и биологической разведке, вопросы оборудования полевых постов РХБ наблюдения в условиях имитации применения «противником» оружия массового поражения.

Расчеты специальной обработки произведут сдачу контрольных нормативов по дегазации, дезактивации и дезинфекции условно зараженной техники с применением специальных растворов. Данные нормативы будут отрабатываться на пунктах специальной обработки условно зараженной техники и санитарной обработки личного состава.

В сборе примет участие более 30 специалистов по РХБ защите объединения и более 15 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6, РХМ4-02 и УАЗ-469-РХ, выполненные на базе БТР-80 и УАЗ-469, и авторазливочные станции АРС-14У, АРС-14КМ, АРС-14К, предназначенные для полной дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, боевой техники и транспорта, местности и личного состава.

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