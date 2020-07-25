25.07.2020 (17:54)
В Новосибирском ракетном соединении построят часовню во имя святого Георгия Победоносца
В Новосибирском ракетном соединении проводят строительство храма-часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.
В освящении места под будущий храм-часовню приняли участие военнослужащие Новосибирского ракетного соединения.
Чин освящения совершил настоятель дивизионного храма во имя святой великомученицы Варвары, помощник командира дивизии по работе
с верующими военнослужащими иерей Максим Сапронов.
Строительство часовни, которая будет расположена на территории ракетной дивизии, приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что на стенах храма будут размещены имена погибших воинов, жизнь свою положивших за Отечество.
В настоящее время уже залит фундамент будущего каменного храма-часовни.