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25.07.2020 (17:54)

В Новосибирском ракетном соединении построят часовню во имя святого Георгия Победоносца

В Новосибирском ракетном соединении проводят строительство храма-часовни во имя святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.

В освящении места под будущий храм-часовню приняли участие военнослужащие Новосибирского ракетного соединения.

Чин освящения совершил настоятель дивизионного храма во имя святой великомученицы Варвары, помощник командира дивизии по работе
с верующими военнослужащими иерей Максим Сапронов.

Строительство часовни, которая будет расположена на территории  ракетной дивизии, приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что на стенах храма будут размещены имена погибших воинов, жизнь свою положивших за Отечество.

В настоящее время уже залит фундамент будущего каменного храма-часовни.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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