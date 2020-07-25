25.07.2020 (17:50)

Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» определит лучших топографов

В Подмосковном Серпухове, в филиале Военной академии РВСН пройдут испытания Всеармейских состязаний среди подразделений топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир».

«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам соревнований проявить себя как в командном, так и индивидуальном первенстве.

В соревнованиях примут участие представители видов и родов войск ВС РФ, а также военных округов и команда Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ. Всего — 40 участников в составе восьми команд.

Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрируют свои навыки в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке — выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным

и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.

Кроме того, участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

Победителей и призеров конкурса определит строгое и компетентное жюри.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице