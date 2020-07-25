25.07.2020 (17:50)
Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» определит лучших топографов
В Подмосковном Серпухове, в филиале Военной академии РВСН пройдут испытания Всеармейских состязаний среди подразделений топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации «Надежный ориентир».
«Надежный ориентир» - это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам соревнований проявить себя как в командном, так и индивидуальном первенстве.
В соревнованиях примут участие представители видов и родов войск ВС РФ, а также военных округов и команда Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ. Всего — 40 участников в составе восьми команд.
Помимо профессиональной подготовки, офицеры демонстрируют свои навыки в физической подготовке, отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты, а также огневой подготовке — выполнении упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 на дистанции до 400 метров и пистолета Макарова по подвижным
и неподвижным целям на расстоянии от 25 до 50 метров.
Кроме того, участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой, физической подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
Победителей и призеров конкурса определит строгое и компетентное жюри.