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25.07.2020 (17:45)

Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам в Калининградской области

На одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие Балтийского флота провели занятие по прикрытию командного пункта от ударных беспилотников условного противника, а также уничтожили вертолет и бронетехнику.

В ходе мероприятия боевой подготовки специалистами был создан защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью средств радиоэлектронной борьбы комплекса РБ-341В «Леер-3» и ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

По замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение группы беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта. Военнослужащие с помощью современных комплекса радиоэлектронной борьбы нарушили управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии. Для уничтожения БЛА на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха.

 Кроме условного уничтожения воздушных целей расчеты «Панцирей» отработали реальную стрельбу по специальным наземным мишеням, имитирующих вертолеты и бронетехнику условного противника.

В учении приняли участие около 100 военнослужащих и дивизион ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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