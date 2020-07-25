25.07.2020 (17:45)
Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам в Калининградской области
На одном из полигонов в Калининградской области военнослужащие Балтийского флота провели занятие по прикрытию командного пункта от ударных беспилотников условного противника, а также уничтожили вертолет и бронетехнику.
В ходе мероприятия боевой подготовки специалистами был создан защитный купол радиусом несколько десятков километров с помощью средств радиоэлектронной борьбы комплекса РБ-341В «Леер-3» и ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».
По замыслу практических действий специалисты в ходе ведения радиотехнической разведки обнаружили движение группы беспилотников условного противника в направлении охраняемого военного объекта. Военнослужащие с помощью современных комплекса радиоэлектронной борьбы нарушили управление беспилотными летательными аппаратами на безопасном расстоянии. Для уничтожения БЛА на дальних подступах были оборудованы огневые позиции зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».
Комплексное применение комплексов РЭБ и ПВО позволило надежно прикрыть собственные объекты от ударов с воздуха.
Кроме условного уничтожения воздушных целей расчеты «Панцирей» отработали реальную стрельбу по специальным наземным мишеням, имитирующих вертолеты и бронетехнику условного противника.
В учении приняли участие около 100 военнослужащих и дивизион ракетно-пушечных комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1».