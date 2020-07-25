25.07.2020 (17:30)

Псковские десантники провели торжественно-памятное мероприятие в п. Демянске Новгородской области

В рамках комплекса мероприятий, посвященных 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, Псковские десантники провели торжественно-памятное мероприятие п. Демянске Новгородской области, где возложили Гирлянды Памяти и цветы к монументу воинам-десантникам 1-й маневренной воздушно-десантной бригады и 204 воздушно-десантной бригады, погибшим в 1942 году в ходе специальной разведывательно-диверсионной боевой операции,

Памятник представляет из себя гранитный монолит высотой около трех метров, на котором из камня высечена скульптурная группа из двух человек. На фоне леса десантник поддерживает своего раненого товарища. Расположен он возле церкви на въезде в Демянск со стороны деревни Жирково.

Весной 1942-го десантникам были поставлены сложнейшие задачи: уничтожить аэродром в немецком тылу, очистить от противника местность вокруг железной дороги на севере «Демянского котла». В операции приняли участие более девяти тысяч бойцов и командиров. Большая часть погибла или пропала без вести. Благодаря работе поисков, найдены и перезахоронены у мемориала 137 бойцов.

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