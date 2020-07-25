25.07.2020 (17:15)

Дом офицеров ЗВО представит концерт на палубе корабля «Перекоп» в Кронштадте

Завтра, в День Военно-Морского Флота, артисты Дома офицеров Западного военного округа выступят с концертом на палубе учебного корабля «Перекоп» в Кронштадте.

«Артисты Дома офицеров ЗВО презентуют концертную программу, посвящённую военным морякам. Будут исполнены всенародно любимые композиции о героях флота, морской службе, Великой Отечественной войне, а также танцевальные номера», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

В концерте примут участие более 50 артистов, хэдлайнерами мероприятия выступят заслуженные артисты Российской Федерации Николай Поздеев и Ирина Смолина.

Гостями концерта смогут стать зрители Главного военно-морского парада в Кронштадте перед его началом.

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