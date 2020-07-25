25.07.2020 (17:09)

В парке "Патриот" ЗВО открыли мемориал адмиралам - губернаторам Кронштадта

Сегодня состоялось торжественное открытие стелы с мемориальными плитами из белого мрамора, где высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта, внесших вклад в развитие города-крепости и российского флота на территории Кронштадтского Докового Адмиралтейства парка "Патриот" Западного военного округа.

Проект назван "В потомках наши имена" и включает три мемориальные плиты, на которых увековечены имена 41 руководителя города XVIII-XX веков.

В церемонии также участвовали заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, внучка адмирала Ивана Григоровича Ольда Петрова, директор парка "Патриот" ЗВО Андрей Кононов.

"В результате кропотливой работы в архивах были установлены имена военных руководителей Кронштадта, начиная от Петра Великого. Эти люди внесли важнейший вклад в развитие российского военно-морского флота и совершили важнейшие географические открытия. Сегодня мы открываем мемориал, на века сохраняющий их дела и славу", - сказал на церемонии Андрей Картаполов.

Также в честь события ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставили в восстановленную часовню во имя святых апостолов Петра и Павла в честь 200-летия победы под Полтавой, расположенную на территории парка.

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