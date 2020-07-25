25.07.2020 (16:54)

В Ленинградской области ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО отметила 100-летие формирования

На территории Неманской ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине со дня формирования воинской части.

В ходе торжественного митинга в адрес личного состава воинской части прозвучали слова благодарности, и поздравления от командования воинской части, представителей духовенства, ветеранов военной службы, проведено награждение военнослужащих, показавших высокие результаты в боевой подготовке и организации повседневной деятельности бригады ведомственными наградами, ценными подарками и грамотами.

Кроме того, участниками поисковых отрядов в фонд музея соединения была передана экспозиция, выполненная в виде фрагмента местности, с расположенными на нем фрагментами стрелкового оружия и предметов быта советских солдат, найденных в ходе раскопок на местах сражений Великой Отечественной войны, проведена военно-историческая реконструкция, посвященная оборонительным действиям советских войск на Лужском рубеже в 1942 году.

Для гостей торжественного собрания военнослужащими бригады был организован статический показ вооружения и военный техники, выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современных образцов.

В завершении для военнослужащих ракетного соединения и гостей праздника сводный оркестр Лужского гарнизона исполнил специально подготовленный плац-концерт.

Неманская Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского ракетная бригада была сформирована 8 июля 1920 года на базе 48 стрелковой дивизии как 108-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности. Зимой 1941 года в районе деревни Кресты Московской области полк принял свой первый бой. Военнослужащие соединения принимали участие в освобождении Витебской области, обеспечивали форсирование реки Неман. В 2012 году бригада первой в России получила на вооружение оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».

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