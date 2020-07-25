25.07.2020 (16:46)

В парке «Патриот» открыли памятник генералу армии В.Ф.Маргелову и сквер ВДВ “Аллея Дяди Васи” с высадкой 90 кедров в честь 90-летия ВДВ

25 июля 2020 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось торжественное открытие сквера Воздушно-десантных войск “Аллея Дяди Васи” и памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии В.Ф.Маргелову. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась высадка 90 кедров в честь 90-й годовщины образования Вохдушно-десантных войск.

Мероприятие организовано Командованием Воздушно-десантных войск, дирекцией ВППКиО “Патриот” совместно с организационным комитетом проекта «Кедры Великой Победы».

Мероприятие приурочено к 90-летию образования Воздушно-десантных войск и посвящено не только героям-десантникам Великой Отечественной войны, но и ветеранам-десантникам – нашим современникам.

Воины-десантники проявили массовый героизм и внесли весомый вклад в разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии.

Их отвага, мужество, героизм, а также высокое воинское мастерство отмечены многочисленными наградами за выполнение интернационального долга в Афганистане, участие в контртеррористических операциях в республиках бывшего Советского Союза и на Северном Кавказе.

Согласно решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 Кедров Великой Победы».

В мероприятии приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, руководитель оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» актер и кинорежиссер Александр Иншаков, а также представители Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, главы российских регионов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высшее военное руководство и члены Общественного совета при Минобороны России, представители ряда оборонных предприятий, ветеранских организаций, почетные гости и члены всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

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