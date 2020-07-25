Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.07.2020 (15:48)

Истребители морской авиации Балтийского флота провели ракетные стрельбы по воздушным мишеням

Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. В рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 морской авиации Балтийского флота. Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб – над морским полигоном Балтийского флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских  средств.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Экипажи танков армейского корпуса Балтийского осваивают вождение под водой
На Балтийском флоте состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России
Летчики Балтийского флота отработали задачи по перехвату воздушных целей
В Калининграде проводится отбор кандидатов для поступления в вузы Минобороны России

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false