26.07.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-Морского Флота.

В праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что Военно-Морской Флот всегда был и остается гордостью страны, символом ее мощи и могущества, а военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи.

«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», — подчеркнул Министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также добавил, что сегодня личный состав Военно-Морского Флота, верный присяге и Андреевскому флагу, достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в защиту государственных интересов.

Глава военного ведомства выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России!

Справочно:

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет включать в себя морскую, воздушную и наземную составляющие. В мероприятии примут участие 46 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 40 воздушных судов и свыше 4 тыс. военнослужащих.

Парады военных кораблей в День ВМФ состоятся также в базах ВМФ России — Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.

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