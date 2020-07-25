25.07.2020 (14:56)

День ВМФ в Севастополе завершится гала-концертом и праздничным салютом

День Военно-Морского Флота (ВМФ) в Севастополе 26 июля завершится праздничным гала-концертом, артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

На концерте, который пройдёт с 19:00 до 21:45, кроме артистов российской эстрады выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Руководитель ансамбля Алексей Костянников приготовил специальную праздничную программу для гостей мероприятия.

Окончанием военно-морского праздника в Севастополе станет артиллерийский салют и фейерверк над Севастопольской бухтой, начало которого запланировано на 22:00. Во время салюта все корабли на парадных линиях будут подсвечены праздничной иллюминацией.

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