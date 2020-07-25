25.07.2020 (14:36)
В подмосковном Ногинске завершился конкурс «Дорожный патруль»
В ходе показательных выступлений зрители и болельщики увидели фигуры «высшего пилотажа» лучших водителей
11 и 263 ВАИ на мотоциклах и автомобилях, пилотажную группу водительского мастерства «Каскад» Управления ГИБДД МВД России по городу Москве, мастеров автомотоспорта Федерации автомотоспорта «Триумф».
Кроме того, перед пришедшими чествовать победителей конкурса выступили военнослужащие военной полиции военной комендатуры с приемами рукопашного боя, военные полицейские
11 ВАИ Западного военного округа и Московского высшего общевойскового командного училища с постановочным «Предотвращением террористического акта на дороге» и военнослужащие 470 учебного, ордена Красной Звезды, центра служебного собаководства со своими питомцами.
На церемонии награды победителям вручил заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Кох Виталий Викторович.
В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первую ступень пьедестала заняла команда 11 ВАИ Западного военного округа, второе место – команда 18 ВАИ Южного военного округа, третье место заняла команда 100 ВАИ города Москвы.
Всеармейский этап конкурса подразделений военной полиции АрМИ-2020 – «Дорожный патруль» стартовал 18 июля 2020 года.
В ходе соревнований команды состязались в стрельбе из пистолета и автомата, оказании первой помощи пострадавшему при аварии, а также в тушении пожара, возникшего при аварии, в преодолении косогора, эстакады, холма, железнодорожного переезда, змейки и габаритного дворика. Соревнования проходили как в индивидуальном, так и в командном зачете.