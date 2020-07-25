25.07.2020 (14:30)

Экипажи танков армейского корпуса Балтийского осваивают вождение под водой

Экипажи танков Т-72Б3 на специальном вододроме выполнили одно из самых сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение.

При прохождении водной преграды танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработали задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

Для допуска к вождению под водой экипажи танкового полка освоили специальный курс легководолазной подготовки. В ходе учебных мероприятий экипажи боевых машин отрабатывали действия при отказе техники и другие нештатные ситуации во время преодоления водных преград и подводного вождения. Кроме этого военнослужащие освоили порядок действий при покидании затопленной боевой машины и особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевали водную преграду шириной более 50 метров и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

В общей сложности, в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 10 танков.

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