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25.07.2020 (14:25)

Экипажи ВТА готовы к тушению крупных природных пожаров в различных регионах России

Около 10 самолетов Ил-76 Минобороны России подготовлены на аэродромах базирования в Тверской, Псковской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской областях к тушению крупных природных пожаров.

Самолеты военно-транспортной авиации оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны воды.

Экипажи ВТА регулярно проводят практические тренировки в пунктах дислокации выполняя сброс воды на условные очаги возгорания, координаты которых летчики получают, находясь непосредственно в воздухе. Сброс воды осуществляется с минимальной безопасной высоты для наиболее эффективного тушения.

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области, локализовав очаг горения в Ташлинском районе. Всего за пять вылетов было сброшено 210 тонн воды.

Ранее экипажи Ил-76 Минобороны России оказывали помощь в Ульяновской области, выполнив два самолетовылета для тушения лесного пожара, локализовав очаг горения в Майнском районе, и сбросив 84 тонны воды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС , Военно-транспортная авиация
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