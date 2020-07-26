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26.07.2020 (00:01)

Экипажи ВТА готовятся поздравить Воздушно-десантные войска с 90-летием

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошла тренировка воздушной части праздничных мероприятий, которые пройдут в рамках празднования 90-летия Воздушно-десантных войск.

Экипажи трех самолетов Ил-76 выполнили полет в сомкнутом боевом порядке на интервалах и дистанциях менее 100 метров и на высоте 600метров с синхронным отстрелом пиротехнических патронов.

Пиротехнические средства применяются в комплексе при выполнении противоракетного, противозенитного маневра. На каждом борту  установлено 4 комплекта инфракрасных пиропатронов по 96 в каждом комплекте.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , ВКС
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