26.07.2020 (18:00)
В Амурской области в авиационном гарнизоне «Украинка» проведена акция «Крылья Победы»
В Амурской области в гарнизоне дальней авиации «Украинка» проведена акция «Крылья Победы».
Данное мероприятие проходило в гарнизонном доме офицеров под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша при участии творческого коллектива Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.
В мероприятии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал войсковых частей гарнизона, юнармейские коллективы «Звезда» и «Сокол», а также ветераны и другие приглашенные почетные гости.
В ходе проведения мероприятия был организован показ знамени авиационного объединения и ордена Суворова, врученного ранее Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным командующему дальней авиацией за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом объединения в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.
На торжественном собрании были награждены ведомственными наградами и грамотами отличившиеся военнослужащие.
В завершении мероприятия прошел праздничный концерт, в котором принял участие коллектив гарнизонного дома офицеров.