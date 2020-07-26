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26.07.2020 (18:00)

В Амурской области в авиационном гарнизоне «Украинка» проведена акция «Крылья Победы»

В Амурской области в гарнизоне дальней авиации «Украинка» проведена акция «Крылья Победы».

Данное мероприятие проходило в гарнизонном доме офицеров под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша при участии творческого коллектива Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал войсковых частей гарнизона, юнармейские коллективы «Звезда» и «Сокол», а также ветераны и другие приглашенные почетные гости.

В ходе проведения мероприятия был организован показ знамени авиационного объединения и ордена Суворова, врученного ранее Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным командующему дальней авиацией за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом объединения в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.

На торжественном собрании были награждены ведомственными наградами и грамотами отличившиеся военнослужащие.

В завершении мероприятия прошел праздничный концерт, в котором принял участие коллектив гарнизонного дома офицеров.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , ВКС
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