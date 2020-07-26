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26.07.2020 (00:30)

Дальняя авиация и творческая группа ЦОК ВКС проводят акцию "крылья победы"

Командование дальней авиации и творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил проводят военно-патриотическую акцию «Крылья Победы», в рамках празднования 75-летия Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов.

Акция проводится в военных гарнизонах Воздушно-космических сил, в том числе удаленных, включая Дальний Восток, Камчатку, Арктический регион и другие.

В течение   недели творческая группа ЦОК ВКС посетит более 10 гарнизонов Дальней авиации и даст более 20 концертов для военнослужащих ВКС, членов их семей и ветеранов.

Первыми точками акции для творческой группы ЦОК ВКС стали гарнизон Шайковка в Калужской области, Оленегорск в Мурманской области и аэродром Тикси в Республике Саха (Якутия).

«Этот недельный тур по гарнизонам дальней авиации –  большая честь и ответственность для нашей творческой группы, мы всегда с большой радостью готовимся к встрече с нашими зрителями»,  –  сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

В концертах принимают участие артисты творческой группы: Анастасия Карасева, Сергей Лашманов, Ольга Астахова, Виталий Марков, Даяна Брют и группа «Влюблена». В их исполнении звучат песни о любви, патриотизме, верности и других светлых чувствах. Зрители, среди которых военнослужащие ВКС и члены их семей, ветераны, встречают каждое выступление артистов аплодисментами, по достоинству оценивают интерактивную манеру исполнения и активно им подпевают.

Концертную программу ведут администратор управления Анастасия Карасева и заведующий методическим кабинетом Сергей Лашманов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС , ВВС
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